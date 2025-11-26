Gedenken
Platz in Berlin wird nach Margot Friedländer benannt

Der Platz vor dem Berliner Landesparlament soll nach der verstorbenen Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer benannt werden.

    Die beiden und zwei weitere Personen stehen auf dem Platz und halten gemeinsam ein großes Schild mit dem neuen Namen vor sich.
    Sebeld und Wegner (beide m.) bei der Vorstellung der Umbenennung. (Fabian Sommer/dpa)
    Das teilten der Regierende Bürgermeister Wegner und Parlaments-Präsidentin Seibeld mit. Die Benennung des bisher namenlosen Platzes solle an ihrem ersten Todestag, am 9. Mai 2026, erfolgen. Seibeld betonte, die Berliner Abgeordneten wollten einen Beitrag dazu leisten, dass die Stimme Friedländers nicht verklinge. Wegner erklärte, man setze damit ein klares Zeichen gegen Antisemitismus und für Demokratie und Menschlichkeit.
    Die Berliner Ehrenbürgerin war am 9. Mai im Alter von 103 Jahren gestorben. Bis zuletzt hatte sie sich als Zeitzeugin engagiert.
