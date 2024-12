Der Bundestag befasst sich unter anderem mit Organspenden. (dpa / Daniel Maurer)

Die Abgeordneten beschäftigen sich mit zwei Gesetzentwürfen, die fraktionsübergreifend von jeweils mehr als 200 Parlamentariern unterstützt werden. In beiden Fällen wird allerdings aller Voraussicht nach nur über die Vorhaben debattiert, nicht aber abgestimmt. Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland bisher rechtswidrig. Sie bleiben in den ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft jedoch straffrei, wenn die Frau sich zuvor beraten lässt. Der neue Gesetzentwurf, der vorwiegend von SPD, Grünen und Linken getragen wird, sieht hingegen vor, dass Abtreibungen bis zur zwölften Schwangerschaftswoche grundsätzlich rechtens sind. Bei der Organspende möchte eine Gruppe von Abgeordneten durchsetzen, dass jeder Mensch als Spender gilt, solange er dem nicht aktiv widerspricht. Mit dieser Lösung würde die derzeitige Rechtslage ins Gegenteil verkehrt, denn bislang wird man nur mit einer ausdrücklichen Zustimmung nach seinem Tod zum Spender.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.