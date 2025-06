Merz reist nach Washington

Bundeskanzler Merz wird heute in die USA reisen. (picture alliance / ROPI / POU)

In der Regierungsbefragung stehen zunächst Außenminister Wadephul und Entwicklungsministerin Alabali-Radovan den Abgeordneten Rede und Antwort. Am Nachmittag debattiert das Plenum in einer Aktuellen Stunde über den Stand der Beziehungen zu den USA.

Merz wird am späten Abend in der US-Hauptstadt erwartet. Am Donnerstag ist im Weißen Haus ein Gespräch mit Präsident Trump vorsehen. Im Mittelpunkt des Treffens dürften die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs und der Zollstreit zwischen den USA und der EU stehen.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.