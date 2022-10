Dieser Podcast-Feed wird eingestellt (Sendung)

Liebe Hörerinnen und Hörer von „Aus Kultur- und Sozialwissenschaften“, dieser Podcast-Feed mit dem Mitschnitt der gesamten Sendung wird in Kürze eingestellt. Natürlich können Sie die Beiträge unserer Sendungen weiterhin als Podcast hören – was dafür nötig ist? Am besten einfach uns als Podcast abonnieren, verlinkt in unserer Beschreibung. Sie finden den Link auch, wenn Sie in ihrer Podcast-App nach unserer Sendung suchen. Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin hören!

Kühn, Kathrin | 19. Oktober 2022, 12:00 Uhr