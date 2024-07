Tadej Pogacar errang den Gesamtsieg bei der Tour de France (Jerome Delay / AP / dpa / Jerome Delay)

Er errang den Gesamtsieg mit einer Minute und drei Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Jonas Vingegaard aus Dänemark. Dritter wurde der Belgier Remco Evenepoel. Für Pogačar ist es der dritte Gesamtsieg bei der Tour de France.

Die 21. und letzte Etappe führte mit einem Einzelzeitfahren von Monaco nach Nizza. Erstmals in der Tour-Historie war die Zieleinkunft nicht in Paris. Grund sind die kommende Woche beginnenden Olympischen Spiele in der Hauptstadt.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.