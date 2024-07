Tadej Pogacar errang den Gesamtsieg bei der Tour de France (Jerome Delay / AP / dpa / Jerome Delay)

Für Pogačar ist es nicht nur der dritte Gesamtsieg bei der Tour de France. Der für UAE Team Emirates startende 25-jährige Slowene hat in diesem Jahr auch den Giro d'Italia gewonnen - ein seltenes Double. Pogačar dominiert damit aktuell den internationalen Radsport. Erst sieben Fahrern war es vor Pogačar gelungen, die beiden wichtigsten Landesrundfahrten innerhalb eines Jahres zu gewinnen, darunter Ikonen wie Fausto Coppi, Eddy Merckx oder Bernard Hinault. Letztmals feierte Marco Pantani vor 26 Jahren den Doppelschlag.

Tour-Ende nicht in Paris

Die 21. und letzte Etappe der Tour de France führte mit einem Einzelzeitfahren von Monaco nach Nizza. Pogačar gewann das Zeitfahren mit einem Abstand von 1:03 Minute auf Vingegaard. Erstmals in der Tour-Historie war die Zieleinkunft nicht in Paris. Grund sind die kommende Woche beginnenden Olympischen Spiele in der Hauptstadt.

