Titelverteidiger Tadej Pogacar hat die zehnte Etappe bei der Tour de France am Nationalfeiertag gewonnen. (Thibault Camus / AP / dpa / Thibault Camus)

Sein Vorsprung auf den zweitplatzierten Belgier Remco Evenepoel betrug bei der Zielankunft 32 Sekunden. Dritter wurde der Franzose Paul Seixas. Aber auch Florian Lipowitz präsentierte sich in starker Form, der als Vierter mit 34 Sekunden Rückstand das Ziel in 1.240 Metern Höhe erreichte. Der Vorjahresdritte konnte zwar dem Tempo von Pogacar ebenfalls nicht folgen, dafür landete er aber am Ende sogar vor dem zweimaligen Tour-Champion Jonas Vingegaard.

Pogacar liegt in der Gesamtwertung nun 3:36 Minuten vor Verfolger Vingegaard aus Dänemark, der bei der zehnten Etappe als Siebter ins Ziel kam.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.