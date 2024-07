Tadej Pogacar steht nach seinem vierten Etappensieg vor dem Gesamtsieg bei der Tour de France. (Jerome Delay / AP / dpa / Jerome Delay)

Pogacar baute zudem seine Führung in der Gesamtwertung aus - inzwischen hat er 5:03 Minuten Vorsprung auf Titelverteidiger Jonas Vingegaard. Es gilt als unwahrscheinlich, dass die Konkurrenz Pogacar in den letzten zwei Etappen noch einholt.

Eine historische Entscheidung fiel wohl auch im Kampf um das Grüne Trikot. Der dreifache Etappensieger Biniam Girmay wird seine Tour als Gewinner der Punktewertung abschließen, sollte er am Sonntag das Ziel in Nizza erreichen. Der Sprinter aus Eritrea kann von seinem belgischen Verfolger Jasper Philipsen nicht mehr eingeholt werden und als erster afrikanischer Radprofi die Tour in Grün beenden.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.