Jubel bei Tadej Pogacar. (IMAGO / Photo News / Peter De Voecht)

Pogacar gewann die 195 Kilometer lange Etappe von Granollers nach Les Angles mit zwei Sekunden Vorsprung vor dem Dänen Jonas Vingegaard und Richard Carapaz aus Ecuador. Pogacar und Vingegaard sind in der Gesamtwertung jetzt zeitgleich, der Slowene übernahm aber wegen der besseren Etappenresultate das Gelbe Trikot.

Der Belgier Remco Evenepoel belegt 23 Sekunden dahinter den dritten Platz, Florian Lipowitz ist auch in der Gesamtwertung Siebter.

Kaum Zuschauer wegen Waldbränden

Wegen eines Waldbrandes in der Region hatten die Veranstalter und die Behörden Fans aufgerufen, nicht an den letzten Teil der Strecke in Frankreich zu kommen. Die Feuerwehr und andere Einsatzkräfte sollten sich ganz auf die Brandbekämpfung konzentrieren können. Besonders an den letzten Anstiegen versammelten sich aber trotzdem zahlreiche Zuschauer.

Die vierte Etappe führt am Dienstag von Carcassonne nach Foix. Die Fahrer müssen sich auf große Hitze einstellen. Gemeldet sind Temperaturen von über 40 Grad.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.