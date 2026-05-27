Fußball-Bundesliga

Bleibt Trainer in Gladbach: Eugen Polanski. (dpa / Maximilian Koch )

Schröder sagte, man habe nach ausführlichen Beratungen entschieden, die Dinge gemeinsam mit Eugen anzupacken. Der Verein wolle Polanski "die Möglichkeit geben, eine Vorbereitung zu haben, um seine Ideen umzusetzen". Der Sportchef fügte hinzu, man sei gleichwohl überzeugt, dass es personelle Veränderungen geben müsse – im Spielerkader, aber auch im Trainerteam.

Ende September des vergangenen Jahres war Polanski am vierten Liga-Spieltag nach der Trennung von Trainer Gerardo Seoane als Interims-Coach eingesprungen. Rund zwei Monate später folgte dann das erste Gladbacher Bekenntnis: Polanski stieg offiziell zum Cheftrainer auf und erhielt einen Vertrag bis 2028. Bereits in den vergangenen Tagen hatten sich die Anzeichen für seinen Verbleib verdichtet.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.