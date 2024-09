Nach Weltraumausflug

Die Besatzung der Polaris Dawn-Mission kehrt zur Erde zurück. (Uncredited / SpaceX / AP / dpa / Uncredited)

Die Landung der Dragon-Kapsel erfolgte gegen 9.30 Uhr deutscher Zeit vor der Küste von Florida, teilte ein Sprecher des US-Raumfahrtunternehmen SpaceX mit. Die vierköpfige Besatzung unter Führung des Milliardärs Jared Isaacman war am Dienstag von Cape Canaveral aus ins All gestartet und hatte sich dabei zeitweise bis zu 1.400 Kilometer von der Erde entfernt - so weit wie kein Astronaut seit den Apollo-Mondmissionen der 60er und 70er Jahre und dreimal so weit wie die Internationale Raumstation ISS.

