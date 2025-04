Polarlichter leuchten am Nachthimmel (Patrick Pleul / dpa)

Das Naturschauspiel in diesen Breiten ist eher ungewöhnlich. Überwiegend tritt es in den Polarregionen auf. Experten zufolge gibt es etwa alle elf Jahre vermehrte Sichtungen hierzulande. Das hängt mit dem Sonnenzyklus zusammen, bei dem sich Phasen vermehrter und verringerter Aktivitäten abwechseln. Frühling und Herbst sind statistisch gesehen die besten Jahreszeiten, um in Deutschland Polarlichter zu entdecken. Bereits vergangenes Jahr hatte es mehrfach Sichtungen gegeben.

Das Naturschauspiel wird von energiereichen Sonnenwindpartikeln ausgelöst, die bei Eruptionen auf der Sonnenoberfläche mit hohen Geschwindigkeiten ins Weltall geschleudert werden und auf das Erdmagnetfeld treffen.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.