Sonnensturm

Die größte Wahrscheinlichkeit auf Sichtungen gibt es laut dem Deutschen Wetterdienst in der Mitte und im Nordwesten. Im Süden und Osten könnten Wolken und Schauer einen Blick in den klaren Nachthimmel verhindern.

Normalerweise sind Polarlichter eher in den nördlichsten Breitengraden der Nordhalbkugel zu beobachten. Wegen der derzeit stärkeren Sonnenaktivität sind aber auch Sichtungen beispielsweise in Zentraleuropa oder in den USA möglich.