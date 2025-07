Nach Asyl für polnischen Politiker

Gegen Polens ehemaligen Vize-Justizminister Marcin Romanowski wird wegen Korruptionsvorwürfen ermittelt (Archivbild von 2021). (dpa / Mateusz Marek)

Das Außenministerium in Warschau erklärte, Grund dafür sei, dass Ungarn dem früheren polnischen Vize-Justizminister Romanowski Asyl gewähre. Das Außenministerium sprach von einer "feindseligen Geste", da Romanowski in Polen wegen Korruptionsvorwürfen gesucht werde. Dem Abgeordneten der nationalkonservativen PiS-Partei wird vorgeworfen, fast 40 Millionen Euro veruntreut zu haben. Romanowski sollte im Dezember verhaftet werden, er war daraufhin untergetaucht. Der ungarische Vize-Außenminister Magyar bezeichnete die Entscheidung Polens als "unglücklich"; sie sei beispiellos in der Geschichte der beiden Länder.

