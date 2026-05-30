Ukrainische Aufständische Armee (UPA)

Das Vorgehen verletze die historische Sensibilität Polens, erklärte er. Polens Staatsoberhaupt Nawrocki forderte, dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj die höchste polnische Auszeichnung abzuerkennen, den Orden des Weißen Adlers.
Hintergrund ist die Ukrainische Aufständische Armee, kurz UPA. Sie war während des Zweiten Weltkriegs für Massaker an der polnischen Zivilbevölkerung in der Region Wolhynien verantwortlich. Zehntausende Menschen wurden damals ermordet. Polen hebt zudem die Kollaboration der UPA mit dem nationalsozialistischen Deutschland hervor. In der heutigen Ukraine verehren sie dennoch viele als Freiheitskämpfer. Die Historie belastet die diplomatischen Beziehungen zwischen der Ukraine und Polen seit langer Zeit.
Diese Nachricht wurde am 30.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.