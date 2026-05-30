Ukrainische Aufständische Armee (UPA)
Polen empört über Selenskyj wegen Benennung von Militäreinheit nach Vorbild aus Zweitem Weltkrieg

Polens Ministerpräsident Tusk hat die Entscheidung der Ukraine, eine Militäreinheit nach einem Vorbild aus dem Zweiten Weltkrieg zu benennen als ein "ernsthaftes Problem" bezeichnet.

    Polens Ministerpräsident Donald Tusk
    Polens Ministerpräsident Donald Tusk (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Chancellery of the Prime Minister of Poland)
    Das Vorgehen verletze die historische Sensibilität Polens, erklärte er. Polens Staatsoberhaupt Nawrocki forderte, dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj die höchste polnische Auszeichnung abzuerkennen, den Orden des Weißen Adlers.
    Hintergrund ist die Ukrainische Aufständische Armee, kurz UPA. Sie war während des Zweiten Weltkriegs für Massaker an der polnischen Zivilbevölkerung in der Region Wolhynien verantwortlich. Zehntausende Menschen wurden damals ermordet. Polen hebt zudem die Kollaboration der UPA mit dem nationalsozialistischen Deutschland hervor. In der heutigen Ukraine verehren sie dennoch viele als Freiheitskämpfer. Die Historie belastet die diplomatischen Beziehungen zwischen der Ukraine und Polen seit langer Zeit.
    Diese Nachricht wurde am 30.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.