Leopard-2-Panzer im Depot (Archivbild) (imago images / Le Pictorium / Nicolas Landemard)

Weitere Kampfpanzer würden bald folgen, sagte Ministerpräsident Morawiecki nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Kiew. Zuvor hatte der polnische Verteidigungsminister Blaszczak bei einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates in Warschau erklärt, ukrainische Soldaten würden in einem Ausbildungszentrum in Polen an den Waffensystemen geschult. Derweil kündigte Schwedens Ministerpräsident Kristersson die Lieferung von bis zu zehn Panzer des Modells Leopard 2A5 sowie Luftabwehrsysteme an.

Das US-Verteidigungsministerium teilte unterdessen mit, dass die Vereinigten Staaten der Ukraine weitere Waffen im Wert von zwei Milliarden Dollar liefern, darunter Drohnen, Munition für Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars und Ausrüstung zur Minenräumung. Großbritannien bietet nach Aussage von Verteidigungsminister Wallace einen Ringtausch an. Wenn mittel- und osteuropäische NATO-Staaten der Ukraine Kampfflugzeuge sowjetischer Bauart lieferten, könne Großbritannien dafür sorgen, ihre Lager wieder aufzufüllen, sagte Wallace dem Sender "Times Radio".

Diese Nachricht wurde am 24.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.