Polen in Videokonferenz mit Trump durch Präsident Nawrocki repräsentiert anstatt durch Ministerpräsident Tusk

Bei der Videoschalte mit US-Präsident Trump ist Polen durch Präsident Nawrocki repräsentiert worden anstatt durch Regierungschef Tusk.

    Nawrocki steht vor der polnischen Flagge und blickt ernst in die Ferne.
    Karol Nawrocki (picture alliance / PAP / Marian Zubrzycki)
    Das polnische Präsidentenbüro erklärte, zu dem Gespräch der EU-Staaten mit Trump und dem ukrainischen Staatschef Selenskyj sei Nawrocki eingeladen gewesen. Wie ein Regierungssprecher erläuterte, nahm Tusk stattdessen an zwei Videoschalten mit den EU-Verbündeten vor und nach jener mit dem US-Präsidenten teil.
    Nawrocki und Tusk präsentieren die beiden verfeindeten politischen Lager ihres Landes: Der Präsident ist ein Mann der rechtskonservativen PiS-Opposition, während der Ministerpräsident das europafreundliche Regierungslager anführt.
    Diese Nachricht wurde am 14.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.