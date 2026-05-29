Tusk erklärte, dieses Vorgehen verletze die historische Sensibilität Polens. Präsident Nawrocki forderte, dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj die höchste polnische Auszeichnung abzuerkennen, den Orden des Weißen Adlers.
Die UPA war während des Zweiten Weltkriegs für Massaker an der polnischen Zivilbevölkerung in der Region Wolhynien verantwortlich, bei denen zehntausende Menschen ermordet wurden. Während diese Einheiten in der heutigen Ukraine vielfach als Freiheitskämpfer verehrt werden, bewertet Polen die Geschichte aufgrund der damaligen Kollaboration der UPA mit dem nationalsozialistischen Deutschland und der Gräueltaten gegen Polen als belastend.
Diese Nachricht wurde am 29.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.