Russischer Angriffskrieg

Die Koalition der Willigen wird eine gemeinsame Militärübung abhalten. (dpa-news/Ludovic Marin)

Die Manöver in Polen sollten die Koalition auf konkrete Sicherheitsgarantien für die Ukraine, aber auch für die Region vorbereiten, sagte Tusk. Frankreichs Präsident Macron hatte am Montag erstmals von gemeinsamen Übungen gesprochen. Der polnische Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz betonte, sei Land sei auch zu einer ständigen Stationierung von Truppen aus Frankreich und Großbritannien bereit. "Wenn wir mehr Verantwortung für die NATO-Ostgrenze tragen, dann kommen die, die weit davon entfernt leben, nach Polen."

Die "Koalition der Willigen" ist eine überwiegend europäische Unterstützergruppe der von Russland angegriffenen Ukraine. Die 35 Länder planen eine multinationale, von Europa geführte und von den USA unterstützte Truppe. Sie soll nach einem Ende des russischen Angriffskrieges helfen, die Sicherheit der Ukraine zu gewährleisten.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.