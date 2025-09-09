Russisch-belarussisches Militärmanöver

Aus Gründen der nationalen Sicherheit würden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Grenzen einschließlich der Eisenbahnübergänge geschlossen, erklärte Tusk. Darüber hinaus werde Polen gemeinsam mit seinen Verbündeten an einer Militärübung auf seinem Territorium mit insgesamt 30.000 Soldaten teilnehmen.
Die ehemalige Sowjetrepublik Belarus ist ein wichtiger Verbündeter Russlands. Im Februar 2022 begann von dort der Angriff auf die Ukraine.
