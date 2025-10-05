MIG-29 Kampfjet der polnischen Luftwaffe steht in Malbork, Polen (picture alliance / AA)

Unter anderem seien Regionen nahe der Grenze zu Polen ins Visier genommen worden, hieß es. Auch Flugzeuge von Verbündeten seien zum Einsatz gekommen, teilte das Kommando der polnischen Streitkräfte mit. Zudem seien bodengestützte Luftabwehrsysteme in höchste Alarmbereitschaft versetzt worden.

Die russische Armee überzog nach ukrainischen Angaben das Nachbarland in der Nacht erneut mit Drohnenschwärmen und Marschflugkörpern. Auch gelenkte Flugzeugbomben und Raketen kamen demnach zum Einsatz. In der Großstadt Saporischschja kam mindestens ein Menschen ums Leben. Zudem gab es acht Verletzte. In einigen Stadtteilen fiel die Versorgung mit Wasser und Strom aus.

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, man habe mehr als 30 ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.