Ein russisches Suchoi-Kampfflugzeug (Symbolbild aus dem Archiv zur Illustration des Themas) (AFP / SERGEI VENYAVSKY)

Das Einsatzkommando teilte im Onlinedienst X mit, die Maschine sei nach dem Start in der Exklave Kaliningrad für gut eine Minute über der Ostsee an der Danziger Bucht in polnisches Hoheitsgebiet eingedrungen. Nach Kontaktaufnahme mit der russischen Seite habe diese von einem Ausfall des Navigationssystems berichtet, bevor der Jet seinen Kurs schließlich geändert habe.

Derweil gab die US-Regierung einen Ukraine-Besuch von Finanzminister Bessent im Laufe dieser Woche bekannt. Einen konkreten Termin nannte sie nicht. Medien zufolge soll es dabei auch über Vorkommen an seltenen Erden gehen. Die Vereinigten Staaten hatten Interesse an den Bodenschätzen als Gegenleistung für eine weitere Unterstützung der Ukraine bekundet.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.