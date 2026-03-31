Energiekrise

In Polen gelten ab sofort Preisobergrenzen für Benzin und Diesel. (picture alliance / Anadolu / Omar Marques)

Die Regierung in Warschau legt ab sofort täglich einen Preis pro Liter fest, der nicht überschritten werden darf. Zum Auftakt betrugen die Obergrenze umgerechnet etwa 1,58 Euro für Super und 1,77 Euro für Diesel. Verstöße sollen mit Geldbußen geahndet werden. Außerdem wurde in Polen die Mehrwert- und Energiesteuer gesenkt.

In Deutschland sollen die neuen Preisregelungen ab morgen gelten. Wie das Bundeswirtschaftsministerium bestätigte, dürfen die Preise für Benzin und Diesel dann nur noch einmal am Tag - um zwölf Uhr - erhöht werden. Die Regelung war in der vergangenen Woche beschlossen worden.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.