Nach Beschädigung von Kommunikationskabeln

Polens Ministerpräsident Tusk (picture alliance / PAP / Leszek Szymañski)

Für den Luftraum über der Ostsee gebe es bereits das Kontrollsystem "Baltic Air Policing", sagte Ministerpräsident Tusk vor einem Treffen mit den Regierungschefs der nordischen und baltischen Staaten in Stockholm. Das könne man auf das Meer ausweiten. Vergangene Woche waren in der Ostsee Schäden an zwei Kommunikationskabeln zwischen Finnland und Deutschland sowie zwischen Schweden und Litauen festgestellt worden. Die Ursache dafür ist in beiden Fällen ungeklärt. Schweden und andere Länder haben Ermittlungen wegen möglicher Sabotage aufgenommen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem einem chinesischen Frachter, der die beiden Orte der Kabelbrüche zu den jeweiligen Zeitpunkten passiert haben soll.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.