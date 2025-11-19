Nach Anschlag auf Bahnstrecke

Der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski (IMAGO / Forum / IMAGO / Zbyszek Kaczmarek / Forum)

Hintergrund sei der Anschlag auf eine Eisenbahnstrecke, teilte der polnische Außenminister Sikorski mit. Gestern hatte ein Sprecher des polnischen Geheimdienstkoordinators erklärt, alles deute darauf hin, dass russische Geheimdienste die Auftraggeber seien. Die einzige diplomatische Vertretung Russlands in Polen ist jetzt die Botschaft in Warschau. Eine Sprecherin des Außenministeriums in Moskau kündigte an, dass man im Gegenzug die polnische diplomatische Präsenz in Russland reduzieren werde.

Am Sonntag war die Strecke zwischen der polnischen Hauptstadt und Lublin durch eine Sprengladung beschädigt worden. Viele Militärtransporte in die von Russland angegriffene Ukraine gehen durch Polen.

