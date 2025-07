Seit Mitternacht

Grenze zwischen Polen und Deutschland (picture alliance/dpa/Patrick Pleul)

Angesetzt sind Kontrollen zunächst bis zum 5. August. In diesem Zeitraum will auch an seiner Grenze zu Litauen Einreisende kontrollieren. Polens Mitte-Links-Regierung hat die Kontrollen als Reaktion auf deutsche Grenzkontrollen angeordnet. Deutschland kontrolliert bereits seit Oktober 2023 stichprobenhaft an der Grenze zu Polen.

Bundesinnenminister Dobrindt (CSU) hatte kurz nach dem Antritt der neuen Bundesregierung im Mai intensivere Grenzkontrollen verfügt. Zudem ordnete er an, dass künftig auch Asylsuchende an der Grenze zurückgewiesen werden können. Besonders die Zurückweisungen aus Deutschland sind in Polen ein Reizthema.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.