Gemeinsame Kabinettssitzung

Der tschechische Premierminister Fiala und Polens Regierungschef Tusk in Prag (AP/Petr David Josek)

Dies vereinbarten der polnische Regierungschef Tusk und sein tschechischer Kollege Fiala bei einer gemeinsamen Sitzung ihrer Kabinette in Prag. Tusk erklärte, sein Land beginne auf diesem Gebiet bei Null, während Tschechien über langjährige Erfahrung verfüge. Fiala äußerte sich überzeugt, dass die Atomenergie der Weg sei, den man weitergehen sollte.

Polen plant den Einstieg in die Atomenergie. Der erste Reaktor soll 2033 in Betrieb gehen. Insgesamt sind sechs Reaktorblöcke geplant. Tschechien betreibt derzeit sechs Reaktoren an den Standorten Temelin und Dukovany. In Deutschland wurden im Zuge des Atomausstiegs die letzten drei Reaktoren im April 2023 vom Netz genommen.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.