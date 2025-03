Zeitplan vorgestellt

Aufkleber am Ortschild: Am geplanten AKW-Standort Slayszewo gibt es bereits Protest gegen die Baupläne. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Mateusz Slodkowski)

Das Industrieministerium in Warschau teilte mit, der Bau des ersten Kernkraftwerks des Landes werde in drei Jahren beginnen. Die Anlage solle in Slajszewo in der Nähe von Danzig errichtet und nach zehn Jahren fertiggestellt werden. Ein zweites polnisches Atomkraftwerk wird den Angaben zufolge ab 2032 errichtet werden.

Die polnische Regierung hat den US-amerikanischen Konzern Westinghouse mit dem Bau beauftragt. Fachleute schätzen die Kosten für die erste Anlage auf bis zu 50 Milliarden Euro.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.