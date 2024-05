Radoslaw Sikorski, polnischer Außenminister (AFP / WOJTEK RADWANSKI)

Außenminister Sikorski sagte bei einem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen in Brüssel, man werde die russische Botschaft in Kürze über die Maßnahme informieren. Er begründete sie damit, dass Russland hybride Kriegsführung gegen Polen und die EU betreibe. Die Einschränkungen sollen nicht für den Botschafter selbst gelten. Alle anderen in der Botschaft und den Konsulaten tätigen Diplomaten dürften sich aber künftig nur noch in der Region ihres Dienstortes bewegen.

Das russische Außenministerium drohte Polen mit Gegenmaßnahmen.

