Zwei Grenzpolizisten bei der länderübergreifenden Zusammenarbeit an der deutsch-polnischen Grenze zur Bekämpfung von Schleuserkriminalität (Archivbild). (imago-images / Rolf Kremming )

Die Bundespolizei erklärte, die fünfköpfige afghanische Familie sei in Brandenburg aufgegriffen worden. Sie habe nicht um Asyl gebeten und habe daher nach Polen zurückgebracht werden sollen. Da die polnische Polizei über mehrere Stunden nicht reagiert habe, habe man die Familie an die Grenze bringen wollen. Weil die Kinder über Unwohlsein geklagt hätten, seien die Bundespolizisten dann bis zu dem polnischen Ort Osinow Dolny gefahren, um in einer Apotheke Erste Hilfe zu ermöglichen. Der Vorfall werde mit den polnischen Kollegen "intensiv nachbereitet".

