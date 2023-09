Visa-Affäre

Der polnische Außenminister Rau (picture alliance/dpa/Christoph Soeder)

Scholz habe sich mit seinen Aussagen über mögliche Unregelmäßigkeiten bei der Visavergabe in Polen in den Wahlkampf eingemischt. Rau appellierte an den Bundeskanzler, die Souveränität Polens zu respektieren und von Äußerungen Abstand zu nehmen, die den gegenseitigen Beziehungen schadeten.

Der polnische Außenminister steht unter politischem Druck, weil Konsulate in Afrika und Asien befristete Arbeitsvisa an Migranten verkauft haben sollen. Das Thema Migration spielt im Wahlkampf eine große Rolle. Scholz hatte am Samstag Aufklärung über mögliche Unregelmäßigkeiten gefordert.

