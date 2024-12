Treffen der OSZE-Staaten auf Malta (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Alberto Pizzoli)

Zum Auftakt warf Polens Ressortchef Sikorski dem russischen Politiker vor, die Konferenz für Lügen über den Ukraine-Krieg zu nutzen. Er werde sich mit Lawrow nicht an einen Tisch setzen. Sikorsky forderte, dass sich Russland endlich aus dem Nachbarland zurückziehe. Nur dann hätten OSZE-Sitzungen wieder einen Sinn. - Erstmals seit Beginn des russischen Angriffskrieges vor annähernd drei Jahren hält sich Lawrow zu einem Besuch in einem EU-Land auf. Das Treffen der Außenminister der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa auf Malta dauert zwei Tage.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.