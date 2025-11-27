Die Genehmigung für den Betrieb der diplomatischen Vertretung werde zum 30. Dezember zurückgezogen, teilt das Außenministerium in Moskau mit.
Polen hatte vorige Woche angekündigt, die Genehmigung für das russische Konsulat in Danzig zum 23. Dezember zu widerrufen. Hintergrund ist der Anschlag auf eine Bahnstrecke in Polen, über die Waffen in die Ukraine gebracht werden. Die Regierung in Warschau vermutet russische Sabotage dahinter.
Das Konsulat in Danzig ist das letzte, das Russland in Polen noch betreibt.
Diese Nachricht wurde am 27.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.