Modernisierung der Streitkräfte

Nawrocki, der der nationalkonservativen Oppositionspartei PiS nahe steht, sagte, er habe entschieden, das Gesetz nicht zu unterzeichnen. Hintergrund ist offenbar die Befürchtung, das europäische Programm könnte vor allem der deutschen und französischen Rüstungsindustrie zugutekommen.
Wegen der zunehmenden Bedrohung durch Russland stellt die EU mit dem Programm "Security Action for Europe" - kurz SAFE - 150 Milliarden Euro günstiger Kredite für Rüstung zur Verfügung. Polen soll mit 44 Milliarden Euro größter Nutznießer sein. Regierung und Parlament in Warschau haben bereits zugestimmt.
