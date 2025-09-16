Diplomatie

Polens Präsident Karol Nawrocki (picture alliance / Anadolu / Jakub Porzycki)

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will seinen rechtskonservativen Kollegen mit militärischen Ehren vor dem Schloss Bellevue begrüßen. Nach einem Gespräch mit Steinmeier ist auch ein Treffen mit Bundeskanzler Merz geplant. Eines der Themen dürfte die Forderung Polens nach Reparationen für die im Zweiten Weltkrieg erlittenen Schäden durch Hitler-Deutschland sein. Die rechtskonservative Partei PiS, der Nawrocki nahesteht, hatte in ihrer Regierungszeit dazu eine Kommission eingesetzt. Diese bezifferte die Reparationshöhe auf 1,3 Billionen Euro. Deutschland lehnt solche Forderungen ab. Aus Sicht der Bundesregierung ist die Reparationsfrage rechtlich abschließend geklärt.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.