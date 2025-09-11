Nach Drohnen-Vorfall

Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk (PAP / dpa / Szymon Pulcyn)

Tusk schrieb auf dem Online-Portal X, er habe mit Bundeskanzler Merz, Frankreichs Präsident Macron, dem britischen Premier Starmer, Italiens Regierungschefin Meloni sowie NATO-Generalsekretär Rutte gesprochen. Dabei habe es mehr als nur Solidaritätsbekundungen gegeben, erklärte Tusk. Details nannte er jedoch nicht. Polens Staatschef Nawrocki telefonierte unterdessen mit US-Präsident Trump. Dies sei Teil der Konsultationen, die er mit den Verbündeten geführt habe, teilte Nawrocki mit. Die Gespräche hätten die Einigkeit der Bündnispartner bestätigt.

Bei einem russischen Luftangriff auf die Ukraine war in der Nacht auf Mittwoch eine größere Zahl an Drohnen in den polnischen Luftraum geflogen. Erstmals schossen die polnische Luftwaffe und NATO-Kräfte in Polen die Drohnen ab. Bundeskanzler Merz sagte in Berlin, die Behauptung der russischen Regierung, dass es sich um ein Versehen handele, sei nicht glaubhaft.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.