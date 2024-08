Flüchtlingslager in Khan Younis im Gazastreifen (dpa / picture alliance / Habboub Ramez )

In den kommenden Tagen würden internationale und örtliche medizinische Teams an verschiedenen Orten Kinder gegen Polio impfen, teilte die für Palästinenserangelegenheiten zuständige israelische Behörde Cogat mit. UNO-Vertreter hatten gefordert, dass nach fast elf Monaten Krieg eine Feuerpause für die Polio-Impfungen verkündet wird. Am Freitag hatte sich WHO-Chef Tedros besorgt wegen des ersten bestätigten Polio-Falles geäußert. Es handelt sich den Angaben zufolge um ein zehn Monate altes Kind.

Befürchtet wird, dass die hygienischen Zustände in den Flüchtlingslagern zu einer raschen Ausbreitung der Krankheit beitragen könnten. Seit Kriegsbeginn durch den Terrorüberfall der Hamas auf Israel konnten viele Babys nicht gegen Polio geimpft werden.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.