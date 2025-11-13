Der Erreger wurde in einer Abwasserprobe aus Hamburg nachgewiesen. Die Hamburger Behörden und das Robert Koch-Institut schätzten das Risiko für die Bevölkerung als "sehr gering" ein. Sie sprachen von einem Einzelfund und verwiesen auf die hohe Impfquote.
Nach Angaben des RKI handelt es sich um das Wild-Poliovirus Typ 1, das weltweit nur noch in Afghanistan und Pakistan vorkommt. Es kann bei Menschen ohne ausreichenden Impfschutz Kinderlähmung auslösen.
Die letzte Polio-Infektion durch Wildviren in Deutschland wurde 1990 gemeldet, die letzten importierten Fälle traten 1992 auf.
Diese Nachricht wurde am 13.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.