Nahostkrieg

Das Flüchtlingslager in Khan Younis im Gazastreifen (dpa / picture alliance / Habboub Ramez )

Das teilte das israelische Gesundheitsministerium nach der Untersuchung von Proben mit. Auch die Weltgesundheitsorganisation habe Polioviren festgestellt. Ähnliche Angaben machte das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium in Gaza. Dieses erklärte, aufgrund der zerstörten Infrastruktur sammelten sich die Abwässer unter anderem in Vertriebenenlagern. Der Fund berge die Gefahr, dass tausende Menschen an Polio erkranken könnten. Das Ministerium forderte Israel auf, den Militäreinsatz im Gazastreifen zu stoppen, damit Wasser herangeschafft und die Abwasseraufbereitung wieder aufgenommen werden könnten. In der Erklärung des israelischen Gesundheitsministeriums heißt es, die Behörden überwachten die Situation, um ein Krankheitsrisiko in Israel zu verhindern.

Poliomyelitis, der medizinische Begriff für Kinderlähmung, greift das Rückenmark an und kann bei Kindern Lähmungen verursachen. Für die Krankheit gibt es kein Heilmittel.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.