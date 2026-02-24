Ein Kondolenzbuch für die verstorbene ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth (picture alliance/dpa/Britta Pedersen)

Die frühere Bundestagspräsidentin und Bundesministerin war Anfang des Monats im Alter von 88 Jahren gestorben. Bundestagspräsidentin Klöckner würdigte Süssmuth als prägende politische Figur Deutschlands. Sie sei eine Politikerin gewesen, die gesellschaftliche Fragen früher erkannt habe als andere. Sie habe keine Tabus gescheut – auch dann nicht, wenn der Gegenwind aus den eigenen Reihen gekommen sei. Klöckner erinnerte unter anderem an Süssmuths Kampf gegen die Aids-Krise. Sie habe sich gegen moralische Ausgrenzung und Verurteilung der Betroffenen gestemmt und der damaligen Vorstellung widersprochen, die Krankheit sei eine Strafe.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.