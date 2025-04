Vor allem die theoretische Ausbildung werde als überfrachtet angesehen, hieß es bei der Verkehrsministerkonferenz in Nürnberg. Sie müsse auf ihre Praxistauglichkeit hin überprüft werden, um die hohen Durchfallquoten zu senken und so die Preise zu verringern. Ein Führerschein koste inzwischen für junge Leute bis zu 4.000 Euro. Die stetig steigenden Aufwendungen seien auch ein Hemmnis für die individuelle Mobilität. Das gelte insbesondere in ländlichen Gebieten mit einem eingeschränkten Angebot an Leistungen des öffentlichen Personennahverkehrs.

Heute soll es bei der Verkehrsminister auch zu einer Aussprache über die Verwendung von Mitteln aus den von Bundestag und Bundesrat beschlossenen sogenansnnte Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz gehen.

Diese Nachricht wurde am 03.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.