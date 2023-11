Joseph Boakai (links) wird neuer Präsident in Liberia. Amtsinhaber George Weah unterlag in einer Stichwahl. (AFP / Joel Saget und Brendan Smialowski)

Nach Angaben der nationalen Wahlkommission bekam Boakai bei der Stichwahl am vergangenen Dienstag 50,64 Prozent der Stimmen, Amtsinhaber George Weah 49,36 Prozent.

Die Afrikanische Union gratulierte Boakai in einer Erklärung zu seinem Wahlsieg. Gleichzeitig würdigte sie, dass Weah seine Niederlage eingeräumt hat. Nun müssten alle Parteien in den Dialog eintreten, um die Demokratie zu festigen. In den vergangenen Jahren hat es in mehreren Westafrikanischen Ländern Staatsstreiche des Militärs gegeben.

Der 78-jährige Boakai war in Liberia bereits 2017 gegen Weah angetreten. Damals verlor er in der Stichwahl.

