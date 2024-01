Kommunikationswissenschaftler

Es sei gut, dass sich die Gesellschaften intensiv mit manipulativer Information in den sozialen Medien und den Risiken künstlicher Intelligenz beschäftigten, schreibt Nielsen in einem Gastbeitrag für die "Financial Times". Allerdings gehe die gravierendste Bedrohung auch im Jahr 2024 mit wegweisenden Wahlen in Europa, den USA, Indien, Mexiko und anderen Regionen von Politikern aus. Der ehemalige US-Präsident Trump sei nur ein Beispiel von vielen. Der Wissenschaftler meinte, diese "Desinformation von ganz oben" werde in der Regel deutlich stärker wahrgenommen als andere Formen versuchter Beeinflussung und habe eine viel größere Wirkung.