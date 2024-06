Messerangriff in Mannheim

Mannheim: Trauer um bei Messerattentat getöteten Polizisten (René Priebe/pr-video/dpa)

SPD-Fraktionsvize Wiese sagte der "Süddeutschen Zeitung", wer hierzulande schwere Straftaten begehe und keinen deutschen Pass besitze, müsse Deutschland schleunigst verlassen - auch wenn die betreffende Person aus Afghanistan stamme. Ähnlich äußerte sich FDP-Generalsekretär Djir-Sarai. Die Bundesregierung hatte nach der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban im August 2021 alle Abschiebungen nach Afghanistan ausgesetzt. Wiese forderte das Auswärtige Amt auf, den Weg dafür wieder frei zu machen.

Am Freitag hatte ein 25-jähriger Afghane in Mannheim sechs Männer mit einem Messer angegriffen, ein Polizist starb gestern an seinen Verletzungen. Nach Informationen der Zeitung "Die Welt" handelt es sich bei dem Täter um einen abgelehnten Asylbewerber.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.