US-Politiker

Lindsey Graham im Februar 2026 auf der Münchner Sicherheitskonferenz (dpa / Felix Hörhager)

Bundeskanzler Merz bezeichnete ihn als "wahren Freund und ein Partner Deutschlands im transatlantischen Bündnis". Graham habe mehr als vier Jahrzehnte an der Seite Deutschlands gestanden. Der ukrainische Präsident Selenskyj äußerte sich "zutiefst betrübt". Graham habe dem ukrainischen Volk zur Seite gestanden. Selenskyj hatte den Senator noch am Freitag in Kiew empfangen. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen betonte, Graham habe die Ukraine stets in ihrem Kampf um Freiheit unterstützt.

Viel Unterstützung in baltischen Staaten

NATO-Generalsekretär Rutte bezeichnete Graham als "starken Fürsprecher Amerikas", der fest an das transatlantische Bündnis geglaubt und sich aktiv dafür eingesetzt habe, Russlands Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Vor allem in den an Russland angrenzenden Ländern der NATO war der erfahrene Außenpolitiker hoch angesehen. "Sein Engagement für die Werte der Demokratie, der Sicherheit und der internationalen Partnerschaft brachte ihm den Respekt und die Dankbarkeit vieler Menschen in ganz Europa ein", schrieb der litauische Außenminister Budrys.

Graham war seit 2003 Senator des Bundesstaats South Carolina. Er galt als langjähriger Verbündeter von US-Präsident Trump. Allerdings war er ein scharfer Kritiker Russlands und des Kriegs gegen die Ukraine. Zuletzt hatte er im US-Senat eine Einigung auf neue Sanktionen gegen Moskau ausgehandelt. Trump würdigte Graham als einen der großartigsten Menschen, den er kenne und als amerikanischen Patrioten.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.