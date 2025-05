Neue Bundesregierung

Politikwissenschaftler bezweifeln, dass Union und SPD unter Merz erfolgreicher sein werden als die Ampel-Koalition

Die Politikwissenschaftler Robert Vehrkamp und Theres Matthieß rechnen nicht damit, dass die neue schwarz-rote Koalition politisch mehr abliefern wird als die Ampel-Koalition. SPD, Grüne und FDP seien in drei Jahren erfolgreicher gewesen als die beiden vorangegangenen Regierungen von CDU und SPD in jeweils vier Jahren, schreiben sie in einer Analyse, über die die dpa bereits vor Veröffentlichung berichtet.