In der türkischen Metropole Istanbul hatten sich erneut Zehntausende Menschen zu einer Großkundgebung versammelt. Das Vertrauen in das politische System in der Türkei sei über die Jahre verloren gegangen, sagte Gürbey . Die Verhaftung des CHP-Politikers Imamoglu habe die Unzufriedenheit weiter verstärkt. Die Dimenson der Proteste zeige jedoch, dass es nicht allein um die Person Imamoglu gehe. "Die jungen Leute sagen: Wir stehen nicht für die CHP, wir wollen mit den Parteien eigentlich nichts zu tun haben. Es geht uns um eine bessere Zukunft."