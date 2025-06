Eberswalde und Marzahn

Die Regenbogenflagge ist ein Symbol für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. (picture alliance / dpa / Revierfoto)

In Berlin-Marzahn wurden für heute Proteste unter dem Titel "Gegen Identitätsverwirrung und Genderpropaganda" angemeldet. Laut "Tagesspiegel" hat sie die Neonazi-Gruppe "Deutsche Jugend voran" geplant. Im brandenburgischen Eberswalde sichert die Polizei den CSD nach eigenen Angaben mit einem verstärkten Kräfteaufgebot ab. In der Nähe der Parade will sich auch die AfD versammeln. Vor einer Woche hatte im knapp 20 Kilometer entfernten Bad Freienwalde eine Gruppe mutmaßlicher Rechtsextremisten ein Fest für Vielfalt überfallen. - Bundesweit sehen sich Veranstaltungen wie der CSD zunehmend von Anfeindungen begleitet. Außer von Rechtsextremisten kommen diese aus islamistischen Kreisen.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.