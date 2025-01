Regierungswechsel in den USA

Politologe Mounk sieht Rechtsstaat durch Ausweitung der Exekutive bedroht

Der Politologe Yascha Mounk sieht den Rechtsstaat in den USA bedroht. Präsident Trump habe bereits in seiner ersten Amtszeit die Gewaltenteilung unter Druck gesetzt, sagte Mounk im Deutschlandfunk. Der Politologe, der an der Johns Hopkins University in Baltimore lehrt, geht etwa davon aus, dass Trumps jetziger Erlass, Soldaten an die südliche Grenze von Mexiko zu entsenden, gegen die Verfassung verstößt.