Nach Anklage

Politologe Mounk: "Verfahren wird Trump helfen" - schon jetzt höhere Popularitätswerte

Der deutsch-amerikanische Politikwissenschaftler Yascha Mounk sieht den früheren US-Präsidenten Trump trotz der Anklage politisch gestärkt. Der Professor an der Johns Hopkins University in Baltimore sagte im Deutschlandfunk, das Verfahren werde Trump helfen. Er liege schon jetzt in Umfragen für die republikanischen Vorwahlen vorne.

05.04.2023